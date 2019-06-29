Caz festivalinde ‘Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası’ sahne aldı

Moskova Caz Orkestrası ile birlikte festivalde muhteşem bir geceye imza attı. “Moskova – New York arası Caz Köprüsü” olarak nitelendirilen Igor Butman'a sahnede harika müzisyenlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası eşlik etti. Aynı gece Türkiye'nin usta gitar sanatçılarından Önder Focan da grubuyla sahne aldı. Gecede ayrıca; ertesi gün festivalin kapanış konserini gerçekleştirecek olan Grammy ödüllü vokalist Dee Dee Bridgewater, Butman’a sürpriz yapıp sahneye çıkınca konserde çok keyifli anlar yaşandı. İkili birlikte bir parça da seslendirdi.

