Caz Festivali’nin açılışını Şenay Lambaoğlu yaptı

4. Bodrum Caz Festivali, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen Şenay Lambaoğlu'nun solistliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın konseri ile başladı. Bu yılki teması “Sadece İkimiz / Just the Two of Us” olarak belirlenen konseri yaklaşık 500 sanatsever izledi.



SANATSEVERLERİ BÜYÜLEDİ

Konserde orkestra ve Şenay Lambaoğlu'na cazın önemli isimlerinden piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, saksofonda Batuhan Şallıel, kontrbasta Enver Muhammedi ve davulda Ekin Cengizkan eşlik etti. Lambaoğlu söylediği caz eserleriyle ve sesiyle sanatseverleri büyüledi.



Caz Festivali'nde bugün akşam Hülya Sezgün – Murat Arkan ve Barbaros – Tuluğ Tırpan Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi'nde, yarın Anjelika Akbar – Hakan Aysev, Mutlu Aşk Şarkıları ile Bodrum Kalesi'nde ve 8 Eylül 2020 tarihinde İlgen Küçükseller – Murat Arkan ve Maya Belsitzman – Matan Ephrat, Dijital Konser ile Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak.