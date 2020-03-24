Caz müziğin efsane isimlerinden Manu Dibango, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü müzisyen Manu Dibango, corona virüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Afrika müziğinin en tanınan caz müzisyenlerinden biri olan Dibango'nun ölüm haberi Facebook sayfasından duyuruldu...

Afrika müziğinin en tanınmış isimlerinden biri olan Manu Dibango, Paris’te, yeni tip corona virüse yakalandı ve hayatını kaybetti… 86 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, caz ve funk müziği kendi memleketi Kamerun’un geleneksel müziğiyle birleştirmesiyle tanınıyordu.



Ünlü müzisyenin ölüm haberi ise Dibango’nun resmi Facebook sayfasından duyuruldu ve “Size Manu Dibango’nun hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz” denildi… Yapılan açıklamada cenazenin kamuya kapalı yapılacağı ifade edildi. Manu, corona virüsü nedeniyle vefat eden ilk ünlü isim oldu.