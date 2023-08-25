Cazın kalbi İstanbul’da atacak

Ülkemizin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında şehri, bir kez daha cazın farklı renkleri ve tınılarıyla buluşturacak...

Nazan DOĞANER HALICI

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Farklı müzik türlerini bir araya getirdiği programıyla uzun senelerdir büyük beğeniyle takip edilen Akbank Caz Festivali, 33'üncü kez kapılarını açıyor. Bu yıl bir kez daha caz dünyasının saygın isimlerini ağırlamaya hazırlanan festival, renkli ve dopdolu programıyla dikkat çekiyor.

CAZA TAZE BİR SOLUK

“500 yıllık usullerle caz” olarak tanımladıkları müzikleriyle caza geniş bir zaman aralığında taze bir soluk getiren Sub-Rehavi, 26 Eylül'de, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Yarkın Tuncer; Cem Tuncer ve gitarist-akademisyen Neşet Ruacan da, 27 Eylül'de, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

ROCK DA VAR ARABESK DE

2001'den bu yana özgün performanslarıyla dikkat çeken ve Afrobeat efsanesi Orlando Julius'la kayıtlar yapan Ayyuka, 29 Eylül'de, Babylon sahnesinde dinleyicileri psikedelik rock, funk, dub, arabesk ve Afrobeat gibi türlerle örülü bir yolculuğa çıkaracak. 30 Eylül'de ise yine Babylon sahnesinde Gabi Hartmann; fado geleneklerinden modern caza uzanan geniş bir alanda, çok dilli ve çok renkli müzikleriyle dinleyicilerin karşısında olacak.

ÖZEL BİR PERFORMANS

Festivalin en özel anlarından biri de 3 Ekim akşamı, Akbank Sanat'ta cazın efsane isimlerinden Wayne Shorter anısına gerçekleştirilecek performansla yaşanacak. Wayne Shorter Tribute Band, yorumladıkları Shorter parçalarıyla, müzisyenin yaşamının ve köklü mirasının kutlandığı, Hakan Tüfekçi ve Hakan Atala sunumuyla özel bir performansa imza atacak. Aynı tarihte Cemal Reşit Rey Konser Salonu ise Sissoko Segal Parisien Peirani'den iki virtüöz duo'nun bir quartet formunu aldığı sıra dışı buluşmaya ev sahipliği yapacak.