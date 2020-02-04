Çekimser nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çekimser mi, çekinser mi?

Çekimser nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çekimser mi, çekinser mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘çekimser’dir. Çekimser mi, çekinser mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çekimser'dir.

ÇEKİMSER NE DEMEK: Oy vermekten, eğilim göstermekten veya bir şey yapmaktan kaçınan, kararsız, taraf olmayan (kimse), müstenkif.

ÇEKİMSER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin çekimser mi, çekinser mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çekimser şeklinde olmalıdır.

çekinser (Yanlış kullanım)

çekimser (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Oylamada çekimser kalmayı tercih etti.”