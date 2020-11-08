Çektiği ilk filmle ödül aldı

İzmir'de 1-4 Ekim 2020 arasındaki tarihlerde fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleşen 11. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali'nde en İyi Film Ödülü'nü Georgi M. Unkovski'nin yönettiği Makedonya yapımı “Sticker” aldı. Egemen Yılmaz'ın yönettiği Türkiye yapımı “Deniz, Toprak, Asfalt (Sea, Soil, Asphalt)” filmi ise Seyirci Ödülü'ne layık görüldü. Muğla'nın Milas İlçesi'nde yaşayan ve Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra çektiği “Deniz, Toprak, Asfalt” adlı ilk kısa filmi ile uluslararası ödül alarak finale kalan 25 yaşındaki Egemen Yılmaz başarısını ve hayallerini anlattı.

ÇEKİM 3 GÜN SÜRDÜ

Genç yönetmen, yapımı yaklaşık 1 yıl süren 15 dakikalık filmin çekimlerini yaşadığı köyde ve koyda çektiğini belirterek, “Çekim süreci 3 gündü. Öncesinde sanat, reji ve görüntü ekibiyle hazırlıklar yaptık. Çekimleri iki gün Kıyıkışlacık'ta, bir gün de Milas'ta gerçekleştirdik” dedi.

Yılmaz, kısa filminin daha önce Fransa'da gerçekleşen Clermont Film Festivali'nin marketinde yer aldığını belirterek şunları kaydetti: “Şimdiyse ‘Balkans Beyond Borders' film festivalinin finalistlerinden biri oldu. Dünyadan toplam 32 film katıldı. Türkiye'den alınan 9 filmden biri ‘Deniz, Toprak, Asfalt'tı. Seyirci özel ödülünü aldı.”

YENİ PROJELERİMİZ VAR…

Film çekmeye ilgisinin küçük yaşlarda başladığını açıklayan Egemen Yılmaz şöyle devam etti: “Evde fotoğraf makinelerimiz vardı. Filmleri takıp takıp elimde makinayla gezdim. Üniversite tercihlerine sadece sinema bölümlerini yazdım. Kendime örnek aldığım kişiyi sorarsanız görüntü yönetmeni olarak Meryem Yavuz derim. Kendisi okuldan hocamdır. Kamera erkek işi dedikleri halde, direnip kendini ispatlamış harika biridir, o.”

Yılmaz son olarak, “Kimsenin yapamadığı, düşünemediği konuları gündeme getirip filmini çekmek istiyorum. Şu anda üzerinde çalıştığımız yeni projelerimiz var. Amacım toplumsal olaylara yönelik filmler çekmek. Toplumun içerisinde olmak, insanların acılarını ve sevinçlerini perdeye yansıtmak çok hoşuma gidiyor” diye konuştu.