Çekyat nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çekyat’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘çekyat’dır.
ÇEKYAT NE DEMEK: Gerektiğinde açılıp yatak durumuna getirilebilen koltuk, kanepe.
ÇEKYAT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin çekyat mı, çek yat mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çekyat şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
çek yat (Yanlış kullanım)
çekyat (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“O yıllarda en popüler mobilyalardan biriydi çekyat.”