Çekyat nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çekyat’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Çekyat nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çekyat’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'çekyat'dır. Çekyat mı, çek yat mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘çekyat’dır.

ÇEKYAT NE DEMEK: Gerektiğinde açılıp yatak durumuna getirilebilen koltuk, kanepe.

ÇEKYAT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin çekyat mı, çek yat mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çekyat şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

çek yat (Yanlış kullanım)

çekyat (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“O yıllarda en popüler mobilyalardan biriydi çekyat.”