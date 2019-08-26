Cem Belevi, kadına şiddete hayır çağrısı yaptı

Kadına şiddet olaylarının her geçen gün arttığı Türkiye’de bir acı haber de Kırıkkale’den geldi. Eski eşi tarafından minik kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut hayatını kaybederken tüm ülke ayağa kalktı. Herkes tepkisini sert bir şekilde gösterirken yaşanan vahşete bir tepki de Cem Belevi’den geldi. Belevi, dün akşam verdiği halk konserinde ülkemizde yaşanan kadına şiddet olaylarına değindi ve ‘Kadına şiddet uygulayan bizden değildir’ diyerek şiddet olaylarına karşı tepkisini göstermiş oldu. Belevi ayrıca “Güzel günler yakında” demeyi de ihmal etmedi.