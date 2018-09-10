Cem Ceminay: Ülkemizdeki siyasilere şaka yapmak istemem

Türk insanının şaka kaldıramadığını söyleyen Cem Ceminay, “Siyasilere şaka yapmak istemem. Çünkü şakayı sevmiyorlar. Ama Trump’a şaka yapmak isterim” dedi...

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Sevgi dolu konuşmaları, şakalarıyla sevgili dost Cem Ceminay… Samimiyeti, şakaları ve hayat dolu sohbeti ise; gülen gözlerinden anlaşılıyor zaten. Sempatik müzik adamı ünlü radyocu Cem Ceminay'la şaka dolu bir sohbet… İşte Cem Ceminay’ın Korkusuz’dan Hakan Cerrahoğlu’na verdiği o röportaj:

Canım Türkiye'm sloganınız, Cem Ceminay'ın tüm konuşmalarındaki başlangıç noktası. Herkesin beğeniyle dinlediği. Sempatik ses tonunuzla gülümseme sebebi olan sıcak kişiliğinizle ve alçakgönüllü tavırlarınızla tanıyoruz sizi. Cem Ceminay'ı bize anlatır mısınız?

Huzurlu ve mutlu bir aile ortamı içinde büyütüldüm. Okulda pek uslu ve iyi bir öğrenci değildim. Üniversite yıllarında biraz aklım başıma gelmeye başladı. Yine de oldukça isyankar bir gençlik dönemi geçirdim sayılır. Sonunda Amerika'da master yapmaya gittiğimde hayatın gerçeklerini ve zorluklarını gördüm ve olgunlaşıp sorumluluk almaya başladım.

DJ'lik nasıl başladı?

Annemlerin aldığı ilk müzik setiyle amatör olarak DJ'liğe başladım. Lisede TRT İstanbul Radyosu'na dışarıdan hafif batı müziği programları yaptım.

Başarılı bir DJ olmanın şartları nelerdir?

Müzikten anlamak, değişik müzik türleri hakkında bilgi sahibi olmak ve insanları tanımak, eğlendirmesini bilmek.

Dijital çağın müzikte devrim yapmasıyla, günümüzdeki müzik anlayışı değişti mi sizce?

Müzik anlayışı ve müzik zevki değişse bile pek çok eski parça popülaritesini yitirmedi. Yitirmez de. Yeni nesiller her zaman sevilen klasikleşmiş parçaları farklı formlarda dinlemeye devam eder.

Siz nitelikli şakalar yapan, şaka yapmayı seven biri olarak, şaka yaparken ilginç sonuçlarla karşılaştınız mı?

Karşılaştım tabi… Şaka yaptıklarımın biraz sinirli olması işimi kolaylaştırıyor. Emlakçı küfürbaz Metin şakasını radyoda biplemekten yorulmuştuk… Yine bir gün ünlü sünnetçi rahmetli Kemal Özkan'a bir şaka yapmıştım. ‘40 yaşındayım Amerika’dan geldim. Eşim sünnet olmamı istiyor' dedim. Kemal Bey “Gelin keseriz” dedi. Sonrasında gittiğimde, şaka yaptığımı anlamış, o da büyük bir keserle karşıladı.

Ülkemizden hangi siyasilere ve hangi ünlülere şaka yapmak isterdiniz?

Ülkemizden siyasilere şaka yapmak istemem. Çünkü şakayı sevmiyorlar. Ancak Amerika'dan Trump'a şaka yapmak isterim. Çünkü Trump da benim gibi ikizler burcu. Onun her zayıf noktasını biliyorum. Yıllarca Amerika'da yaşadım. Onlar şakalaşmayı seviyorlar… Biz toplum olarak şaka kaldırmayı sevmiyoruz. Ünlülere gelince; onları çıldırtmama gerek yok. Sanatçılıktan uzaktan yakından ilgisi olmayan piyasa popçuları, eller havaya cinsden şarkılarla hepsi çıldırmış durumda zaten.

Programlarınızın son derece eğlenceli olmasının sırrı nedir?

Programlarımı yaparken başta benim eğlenmem ve her zaman zevk alabilmem gerek.

Ülkemizde dinlenen müziğe bakıldığında; Gülşen, Bengü, Murat Boz, Serdar Ortaç, Demet Akalın gibi piyasa şarkıcılarını ve gel geç türünde şarkılarını görüyoruz. Ülke dışında hiçbir başarıya ulaşamayan… Bunun nedeni sizce nedir? Ayrıca bu piyasa popçularına sanatçı demek doğru mu sizce?

Hepsi kendi çaplarında kendilerine göre başarılı sanatçılar. Bizde herkes sanatçı… Sahne sanatçısı… Bizde bu kadar kolay.. Haydi eller havaya tamam. Bu gerçeklerle ülke dışında başarıya ulaşmak kolay değil. Lisan hakimiyeti gerekiyor, ayrıca uluslararası çapta kitleleri etkileyen bir müzik yapabilmek gerekiyor, böyle sanatçı manşetiyle olmuyor bu işler… Sanatçılık geniş bir kavram. Gerçek başarılara endeksli. Beste, söz yazarlığı, ses, yorum, donanım, vizyon, müzik bilgisi, müzisyenlik vs…

Ekonomik krizde eğlence ihtiyacının tavan yaptığını düşünüyor musunuz?

Dünyada 24 saat eğlenebilinen nadir yerlerden İstanbul. Örneğin New York'ta gece hayatı en geç 04.00'e kadar iken, bizde o saatte kapılarını açıyor. İstanbul'da eğlence hayatı kriz dinlemez.

Bugüne kadar dünyaca ünlü yıldızlarla radyo ve TV programı yaptınız… Devamı gelir mi? Mesela Larry King, Jimmy Fallon gibi…

Bond grubu, Azucar Moreno, Kellis, Spice Girls, Lou Bega gibi birçok ünlüyü radyo programlarımda ağırladım. Pazartesiden perşembeye “Uykusuz Her Gece” isimli late night talk şovlar yaptım. Dünyaca ünlü yıldızları televizyon programıma da bekliyorum. Duyduk duymadık demeyin. Madonna'yı, Adriano Celantano'yu veya tanıdığınız varsa yollayın.