Cem Davran: İlk kez böyle bir tiyatro sezon kapanışı yaşıyoruz

Oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabından paylaştığı satırlarla gönül verdiği tiyatro sanatının corona virüsü salgınından ne kadar fazla etkilendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Üçü Bir Arada adlı oyunu ile beğeni toplayan Cem Davran, sosyal medya hesabından hem sahneye koyduğu oyunla hem de talihsiz bir sezon geçiren tiyatrolar üzerine önemli paylaşımlarda bulundu. İşte Cem Davran’ın o satırları:

*İlk kez böyle bir tiyatro sezon kapanışı yaşıyoruz, ne yapalım, sağlık olsun. Bir daha ne zaman perdemizi açacağız meçhul, buna da sağlık olsun. Ülkemde hâlâ gönül açıcı bir cümle kuran olmadı bu kadim sanat için, bana göre seyircimiz dışında kimsenin umurunda da olmadı, inanın buna da sağlık olsun.

*Geleneğimiz, öğretimiz “yarın kıyamet kopacağını bilsem, bugün bir tiyatro daha açarım” diyen Ertuğrul Muhsin ve onun ışığı. Şu cümlelerin üstündeki fotoğrafları paylaşmamın da özel bir sebebi var. Yarım kalan sezonumuzun beni en çok mutlu eden anları, hani ölsem de gam yemem cinsinden. Gencecik bir Türk yazarın oyunuyla hem de bir özel tiyatro, Avrupa'nın en güzel tiyatro mekânlarından birinde perde açtık.

*Tek bir oyun için aylarca uğraştık, çalıştık ve başardık. Harika bir seyirci doldurdu bu muhteşem salonu, biz de en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Almanya'ya adım attığımız andan dönüş uçağına binene kadar her anımızı plânlamıştık, kusursuz uyguladık ve sistem, disiplin uzmanı Alman meslektaşlarımızın övgüsünü aldık, muhteşem alkışlarla uğurlandık.

*Kısmet olursa bu köklü kurumla önümüzdeki yıllarda ortak projeler üretmek niyetimiz var, hayat dilerim bu şansı bize verir, vermezse de söyledim ya, sağlık olsun. Uzun sözün kısası hatta kıssası, o bir gün ömre bedeldi, çok mutlu olduk hepimiz.