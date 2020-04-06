Cem Davran: “Şu sıra tam bir zehir nostalji”

Usta oyuncu Cem Davran, corona virüsü salgını başladıktan sonra nostaljiye özlem duyan insanlara karşı çıktı: "Özellikle şimdi yarını düşlemek, tertemiz bir ertesi gün kurgulamak en doğrusu.Şu sıra tam bir zehir nostalji."

Corona virüsü nedeniyle karantinaya girenler, eski günlere dair birçok anı sosyal medyada paylaşılıyor. İnsanların çoğu, “Eski günlere dönsek” diye özlemini dile getiriyor.

Ancak usta oyuncu Cem Davran, böyle düşünmeyen isimlerden birisi. Eski güzel zamanlara dönme isteğinin cıva gibi yayıldığına değinen Davan, yine aynı şeylerin yaşanacağını vurguladı.

‘TERTEMİZ BİR ERTESİ GÜN KURGULAMAK’

Önemli olanın geleceği düşünmek olduğuna değinen Davran, nostalji düşkünü isimlere şöyle seslendi:

“Nostaljik çağrışımlar, özlemler, eski güzel zamanlara dönme isteği cıva gibi yayılıyor. Geçmişe dönme şansımız olsa bile bugün yine gelecek ve tekrar yaşanacak aynı şey. Özellikle şimdi yarını düşlemek, tertemiz bir ertesi gün kurgulamak en doğrusu.Şu sıra tam bir zehir nostalji.”