Cem Davran umutsuz: Cehalet giderek büyüyor

Usta tiyatrocu Cem Davran, cehaletin büyüdüğünü belirterek, "Birkaç jenerasyon bu acıyla yaşayacak belli oldu" dedi.

Sokakta, sosyal medyada, siyaset arenasında yaşanılanlar Cem Davran’ı umutsuzluğa sevk etti. Cehaletin giderek büyüdüğünü belirten Davran, birkaç jenerasyon için umutsuz olduğunu ifade etti. Twitter hesabından çarpıcı bir mesajla düşüncesini dile getiren Davran şöyle dedi:

“Bugüne ve yarına dair umutları söndüren bir cehalet giderek büyüyor, serpiliyor. Birkaç jenerasyon bu acıyla yaşayacak belli oldu. İnşallah daha sonrakiler aydınlığa keyifle dokunur.”

GENÇLER UMUTLU

Davran’ın bu mesajına katılanlar olduğu kadar katılmayanlar da vardı. Özellikle genç takipçileri Davran kadar umutsuz olmadıklarını, geleceğin kendileri adına bugünlerden daha güzel olacağını vurguladı.