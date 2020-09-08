Cem Davran: Yeni dünya düzeninde tek şansımız demokrasi

Usta sanatçı Cem Davran, Sözcü'ye konuştu ve "Dünya yine bildiğimiz dünya, güçlüler güçlü, zayıflar zayıf. Virüs eşitliyor, eşitleyecek görüşü ütopya bence. Hatta ezenlerin daha da gaddarlaşacağı, insani hasletlerin köreleceği bir gelecek çok daha kuvvetli bir ihtimal. Dünyanın, insanlığın tek şansı doğa yine de" dedi...

11 yıldır sahnelediğiniz oyununuz “Alevli Günler” pandemi kısıtlamalarından sonra açık hava tiyatrosu olarak yeniden sahneleniyor. Öncelikle bol gişeler diliyorum. Şimdi malum vaka sayıları artıyor. Tedbirler yeniden gelir mi endişesi hakim. Tiyatro aylar sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışırken salgının hızlandığı bu dönemde kendisine nasıl bir gelecek öngörüyor?

Neredeyse yedi ay sonra perde açtık Alevli Günler oyunumuzla, iki oyun üst üste oynadık. Çok kaliteli ve özenli bir organizasyonda harika bir seyirciyle buluştuk. Bu zor zamanda tiyatrolara bana göre en kıymetli desteği veren KüçükÇiftlik ailesine sonsuz teşekkürler. Bahçe Tiyatrosu adında çok güzel bir mekân oluşturuldu kısa zamanda, dönemin bütün kurallarına, önlemlerine uygun bir ortamda seyircilerimizle buluştuk. Kalıcı olması en büyük temennim. Açıkçası özel tiyatrolar normal zamanlarda bile böylesine kıymetli organizasyonların içinde pek bulunamıyor. 25 Eylül akşamı diğer oyunumuz Üçü Bir Arada’yı oynayacağız.

Genelde tüm dünyada tiyatrolar büyük darbe aldı pandemi sürecinde. Ülkemizde özel tiyatrolar vurgun yedi resmen. Panikle bir şeyler yapılmaya çalışıldı, hâlâ çalışılıyor ama henüz yaşamsal karşılığı yok. Çok bariz bir gerçekle baş başa kaldı özel tiyatrolar; seyirciden başka dostları yok. Devlet, belediyeler vb. süslü sözlerle topa girip, ıskalayarak gittiler. Salgının hızlanması için her türlü özensizlik mevcut esasen, böyle bir durumda tiyatrolar ne hale gelir kim bilir? Almanya'nın tiyatrocularına; iyi olun, iyi kalın, merak etmeyin maddi/manevi yanınızdayız, bu günler geçince en çok size ihtiyacımız olacak demesini ve derhal salgının ilk günlerinde maddi desteklere başlamasını görünce içim bir titriyor ama sonra geçiyor. Sonuç olarak tiyatromuz trajik günleri atlatıp sonsuz yolculuğuna devam edecektir. Bu kötü günlerden yarınlara dair olumlu kazanımlarla çıkmak mümkün elbette ve Türk Tiyatrosu bunu kendi birikimiyle başaracaktır.

Pandemi demişken, bir sanatçı olarak salgın karşısında dünyanın tutumunu nasıl görüyorsunuz? Gerek toplumsal tepki, gerek yönetimsel anlayış, gerek ekonomik açıdan.

Dünya yine bildiğimiz dünya, güçlüler güçlü, zayıflar zayıf. Virüs eşitliyor, eşitleyecek görüşü ütopya bence. Hatta ezenlerin daha da gaddarlaşacağı, insani hasletlerin köreleceği bir gelecek çok daha kuvvetli bir ihtimal. Dünyanın, insanlığın tek şansı doğa yine de. Pandemi süreci henüz bitmiş değil ve uzun bir süre bitmeyecek bence. Olan biteni, gelişmeleri, ülkelerin, toplumların reaksiyonlarını mümkün olduğu kadar dikkatli izledim; Almanya sanırım dünyanın en takip edilecek ülkesi. Sistem ve yaşamsal disiplin seven biri olarak bu özel dönemde Almanya'nın bakışını, yönetimsel yaklaşımlarını, toplumuna tavrını çok başarılı buldum, zaten çok sevdiğim bir ülke. Ekonomisi çok sağlam ve bu tür trajik zamanları en az darbeyle atlatıyorlar. Sürü bağışıklığı diye sözlüğümüze giren yaklaşımın da aslında çaktırmadan dünyanın çeşitli yerlerinde uygulandığını düşünüyorum.

Salgın sürecini tüm yönleri ile ele aldığınızda bana şunu ya da şunları öğretti diyebileceğiniz ne var?

Sıradan zamanlarda bile öğreti damıtma ısrarıyla, alışkanlığıyla yaşayan biriyim. Belki de sırf bu yüzden salgın süreci kocaman bir roman oldu bile ruhumda. Dost meclislerinde sıkça dile getiriyorum; şimdi temize çekmezsek hayatı, ne zaman? Hüzünlü ama aynı zamanda heyecan verici bir fırsat bu. Benim için değerli olan şeylerin daha da değerli olduğunu görmek, gündelik hayatın çapaklarını ayıklamak gibi insani serüvenleri yaşadım elbette. Esasen kötü de olsa böyle bir döneme tahminimden de çok hazırmışım meğer. Yeni bir zaman dilimi başladı bana kalırsa ve ben buna da hazırım, buyursun gelsin kıvamındayım, olumlu bakıyorum gelecek günlere.

Biraz gelecekten bahsetmek isterim. Genel görüş yeni dünya düzeninin kurulmaya başladığı yönünde. Bilim kurgu dediğimiz filmler gerçek olmaya çok yakın görülüyor. Örneğin kısa zaman önce insan beynine çip takma projesi olan “neuralink” kabul gördü ve deneysel olmanın ötesine taşınıyor. Öncelikle bu bilimsel ve teknolojik devrim sizde nasıl hisseler uyandırıyor?

Genelde hayatın kabasını attım diye tanımlarım şimdiye kadar olan hikâyemi. Sonrası için, gelecek için bilim kurgu renginde bir görüşe katılıyorum. Çok zaman önce kendiliğinden açılan kapıları, yürüyen merdivenleri şaşkınlıkla izlerken, fotoselli pisuvarlara kadar vardı iş. Ayrıntı “hız”da sanki, değişimin hızında. Bilimsel ve teknolojik devrim ilk zamanlar ürkütüyordu beni, şimdilerde tam tersi, yakınlık bile duyuyorum. Klasiğin, gelenekselin izlerini de görüyorum artık bu hızlı dönüşümde. İnsan beynine çip takma projesi gibi projelerin yakın gelecekte çoğalacağını ve en önemlisi hayata katılacağını söylemek mümkün. Unutmayın; her ne olursa olsun, ezen ve ezilen dengesi var olacak hatta bu denge ezenlerin lehine gelişecek. İnsanlık bunu aşamaz. Yeni dünya düzeni daha da katı oluyor, olacak. Kehanet değil bunlar tabii ki. Hislerim sadece. Aynı evin içinde ses çıkarmadan birkaç kişi akıllı cep telefonlarıyla oynaşıyoruz, muhabbet tükeniyor, kararları, düşünceleri sosyal platformlar şekillendiriyor ve bunlar gibi yüzlerce klişe gerçek artık. Ruhuma sorarsan, renkli ışıkları olan yazlık sinemada oturuyor hâlâ ve teknolojiden habersiz uçurtma uçuruyor çocukluğum. O sırada bir drone çıkarsa karşısına ne yaparım bilmem.

Yönetimsel, sosyolojik, kültürel ve teknolojik olarak dünya nasıl bir düzene geçiş yapacak sizce ve bu yeni dünyada sanat nerede olacak?

Az önce söylemeye çalıştığım gibi, otoriter yaklaşımlar artacak, öyle de görünüyor zaten. Demokrasi kendi açmazını yaşıyor epeydir tüm dünyada. Kendi olanaklarıyla var ettiği mekanizmalar doğrudan kendini yok etmeye çalışıyor. Bu demek oluyor ki insanlığın vazgeçilemez alternatifi zorlanıyor. Yine de tek şansımız demokrasi. İşin içinden yine onunla çıkacak toplumlar, şimdilik ciddi şekilde tıkanmış görünüyor. İşte bu yeni dünya tarifinde, sosyolojik, kültürel, teknolojik değişimler yaşanırken sanat kendi öğretisiyle ve elbette geleneğiyle en kıymetli uyum, dönüşüm ve nefes aracı. Ben fazlaca geleneksel bakışa ve alışkanlıklara sahip biriyim ve bunu avantaj olarak görüyorum. Yepyeni bir dünyada yine ne güzelleşecekse, bu sanat marifetiyle olacak hem de klasik sanat. Dijitale aktarılmış yüzlerce ebru çalışması gördüm, harikaydı. Bu buluşma heyecan verici. Ya da Van Gogh resimlerinden oluşan bir dijital sinema filmi izledim, büyülendim. Teknolojiyle sanatın tüm dalları sanılandan da çabuk uyum sağladı bence, insanlık için fırsat bu. Salgın döneminde umarım anlamışızdır sanat yaşama nerelerden, nasıl dokunuyor ve her şeyi anlamlı kılıyor.

Gelecek demişken yeni nesile de değineyim. Z kuşağına nasıl bakıyorsunuz? Kimilerinin dediği gibi umut bağlanan çığır açacak bir nesil mi, yoksa bir başka kesimin betimlediği gibi kayıp nesil mi? Sizce gelecekte ve de sanatta rolleri ne olur?

Açık söyleyeyim Z Kuşağı tarifini tam anlayabilmiş değilim. Her tarafta kullanılıyor ama kastedilen tam olarak nedir, olumlu/olumsuz bir tespit midir yoksa sadece yeni dönemin insan tarifi midir bilmiyorum. Evet değişik jenerasyonlar geliyor görüyorum. Çığır açma ihtimalleri de var tabii. Kayıp nesil betimlemesini biraz haksız görüyorum. Gelecekte ve sanatta kendi ayak izlerini bırakacaktır onlar da. Çocuklarım benim çocukluğumla arkadaş olsaydı, aynı zaman diliminde akran olarak yaşadaydık gibi bir öykü kurgum var, tamamlarsam belki de doğru cevabı bulabilirim.

Gelecekten günümüze dönersek, yaptığınız bir söyleşide, Türkiye'de var olan kutuplaşmanın sanatta da oluştuğunu ve bundan üzüntü duyduğunuzu belirtiyorsunuz. Sanatta neden kutuplaşma olur? Bu kutuplaşma nasıl sonuçlar doğurur? Denge nasıl korunmalı?

Sanat sofrasına siyaset ve ticaret oturdu mu her türlü mikrop bulaşır yemeklere. Bu iki arkadaşla mesafeyi dikkatli ayarlamalı. Siyaset de ticaret de doğası gereği sanatın yanıbaşında dolanır elbette, tamamen lanetliyor da değilim ama dedim ya mesafe. Bazı dönemler -ki sanki öyle bir dönemdeyiz- bu ilişkinin ayarı kaçar, mesafe hak getire bazen yapış yapış bile olunuyor, bunu sakıncalı buluyorum. Sanatın bizzat kendisi başka bir damara ihtiyaç duymayacak kadar politiktir zaten. Sanat binlerce yıllık zamanlardan beslenir, gündelik esintiler onu da üreteni de kirletir. İşte kutuplaşma da böyle başlar.

Bu kadar vurguluyoruz sanatı. Peki, sanat neden olmalı? Bir topluma ne kazandırır sanat? Ya da sanat olmayan toplumda eksiklik olur mu?

Hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyeceğim ama sonsuz liderimizin bu sözünü de yeteri kadar hırpaladık sanırım.

Aristoteles, sanatın amacı varlıkların dış görünümlerini değil, içsel önemlerini yansıtmaktır diyor. Hiç durmayan, her şeyden etkilenen ve hep değişen bir olgu sanat. Hangi sebeple, nasıl yapılırsa yapılsın kesinlikle çağına ayna tutar. Tartışmasız içsel bir yolculuk, bir toplumun hâyâl kurabilmesini sağlar ve o toplum ancak o zaman gelişebilir, var olduğu çağın bir parçası, insanlık ailesinin bir ferdi olabilir. Hani hep geleceğe dair var olmak, hep olmaktan dem vururuz ya; sanatsız bu mümkün değildir. Bu çağda kaba tariflerle böyle şeyler söylemeye çalışmak bile içimi acıtıyor aslında. Sanat; bir toplumun varlık ve yokluk arasındaki tercihidir, en aydınlık yolculuğudur, yoludur.

Peki, son olarak “Alevli Günler” isimli tiyatro oyununuz dışında başka hangi projeleriniz var? Biraz bahseder misiniz okuyucularımız için?

Alevli Günler dışında Üçü Bir Arada isimli yeni sayılabilecek bir oyunumuz var. Aylar sonra ilk kez 25 Eylül'de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda oynayacağız. Çok önemli ve çok sevdiğim bir oyun Üçü Bir Arada. Hayatı, ilişkileri, sistemi en derin yerinden sorgulayan ve bunu eğlendirerek yapan bir oyun. BluTv için Tims&B yapımcılığında çok keyifli bir dizi çektik, Yarım Kalan Aşklar, 10 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Neredeyse her gün bir dizi ya da sinema projesi okuyorum, yüreğim elbet birinin peşinden koşacak. Kafa Dergisi'nde yazmaya devam ediyorum yıllardır. Şimdiye kadar yazdıklarımı kitaba dönüştürme fikrine ve tekliflere uzak durdum, belki bu arada bu duygum değişir. Salgın döneminde birkaç tane tiyatro projesi de biçimlendi, masamda hazır duruyor. Bir de imkân ve zaman bulursam kendi bulduğum iki senaryonun da filme dönüşmesini sağlamak istiyorum. En önemlisi daha yüzlerce hâyâlim var, hepsi bende saklı.