Cem Karaca için saygı ve anma konserleri düzenlenecek

Cem Karaca için saygı ve anma konserleri düzenlenecek

Uluslararası Klarnet Festivali’nin her yıl düzenlediği etkinliklerden ‘Ustaya Saygı Konseri’ni bu sene Cem Karaca anısına gerçekleştiriyor

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Bu sene 8-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalde, 12 Eylül'de Cemal Reşit Rey'de Cem Karaca anısına yapılacak olan ‘Ustaya Saygı' konseri kapsamında, İlkim Karaca, Yonca Lodi, Hakan Aysev gibi isimler sahne alacak.

Usta sanatçının dillere pelesenk olmuş eserlerinin sevilen sanatçılar tarafından seslendirileceği ve Cem Karaca'nın hayat hikâyesinin de anlatıldığı mini bir belgeselin sunulacağı gecenin ardından 13 Eylül'de aynı sahnede Balkanların dünyaca ünlü nefesleri İsmail Lumanovski ve Dzambo Agusev Orchestra aynı sahneyi paylaşacak.