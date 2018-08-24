Cem Yılmaz 18+ şartıyla dönüyor!

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Milliyet’in haberine göre, Cem Yılmaz, yeni gösterisinin prömiyerini, 9 Mart 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Eventim Apollo’da yapacak. Usta komedyenin yeni gösterisini 3 bin 500 kişi oturarak, bin 500 kişi de ayakta oyuncuyu izleyecek. Biletler altı farklı kategoride 45.25-111 euro arasında satışa sunuldu. Ayakta olan biletler, üç gün içinde tükendi. Biletlerin satışa sunulduğu sitede komedyen için, “Dünyanın dört bir yanında 5 binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, yeni şovunun dünya prömiyeriyle Londra'ya geliyor” sözlerine yer verildi.

YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Yılmaz’ın yeni gösterisine argo kelimeler kullandığından dolayı 18 yaş sınırı getirildi. 15-18 yaş arasındaki kişiler, şovu yanlarında aileleri varsa izleyebilecek.