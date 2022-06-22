Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım
Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni filmi için çalışmaya başladığını takipçileriyle paylaştı.
Cem Yılmaz, 2019 yılında yaptığı ‘Karakomik Filmler: 2 Arada’ filminde canlandırdığı ‘Ayzek’ karakterinin bir fotoğrafını, “Yeni filmimin hazırlıklarına başladım. 2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız ?” notuyla paylaştı.
BAHÇELİ, CEM YILMAZ’I HEDEF ALMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda isim vermeden Cem Yılmaz’ı hedef almıştı.
Bahçeli, açıklamasında, “Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran dizilerin neresini takdir edeceğiz?” ifadesini kullanmıştı.