Cem Yılmaz: ‘Bizim de gülmeye hakkımız var’

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahne alan Kaan Sekban’ı izledi ve kulise ziyarette bulundu. Yılmaz, "Bizim de gülmeye hakkımız var” dedi.

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Genç komedyen Kaan Sekban’ı izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz da vardı. Gösteriden bir saat önce gelip Kaan Sekban'ı kulisinde ziyaret ederek uzun uzun sohbet eden Cem Yılmaz, “Çok başarılı bulduğum bir arkadaşım. Kaan Sekban'ı sosyal medyadan tanıdım. Daha sonra yüz yüze tanıştık, sohbetler ettik. Burada gösterisi olduğunu duyunca gelip izlemek istedim” dedi.

‘GELMESİNDEN ONUR DUYDUM’

Kaan Sekban ise Cem Yılmaz'ın sürpriz ziyareti karşısında çok mutlu olduğunu belirterek “Bir yıldır bu işi yapıyorum. Cem Yılmaz ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Bizden kibarlığını, dostluğunu ve desteğini esirgemedi ve gösterimize geldi. Gelmesinden onur ve mutluluk duydum” dedi.

Kaan Sekban, gösteri sonrası yoğun alkışlar arasında Cem Yılmaz'ı sahneye davet ederek bir kez de izleyenlerin önünde teşekkür etti. Cem Yılmaz söz alarak “Sizler gibi bizim de gülmeye hakkımız var” dedi.