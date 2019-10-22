Cem Yılmaz, filmini eleştirenlere kendi üslubuyla cevap verdi

Cem Yılmaz’ın 2 Arada ve Kaçamak ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler’in ilk üç günlük izlenme rakamları açıklandı. Rakamlara göre Karakomik Filmler, Cem Yılmaz’ın en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. ‘Karakomik Filmler’, ilk 3 günde Box Ofiice verilerine göre 276 bin 86 kişi tarafından izlendi.

ÖZEL HASHTAG

Ünlü komedyenin son filmi sosyal medyada gündem oldu. Bir kısım Yılmaz’ın filmini beğenirken, bazı kullanıcılarda eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştiriler öyle arttı ki, Twitter’da #cemyılmazfilminegitmiyorum etiketi altında binlerce yorum yapıldı.

CEM YILMAZ’DAN YANIT GELDİ

Kendisine yapılan eleştirilere, kendi üslubuyla yanıt vermeyi tercih eden Cem Yılmaz bir fotoğraf paylaşarak, #cemyılmazfilminegitmiyorum etiketini kullandı.