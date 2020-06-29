Cem Yılmaz, filmini paylaşmayan Netflix’e yüklendi

Cem Yılmaz’ın 2 farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler 2 eseri Netflix’te gösterime girdi. Yılmaz, filmin gösterime girmesi ile ilgili herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmamasına “Netflix Türkiye’nin haberi yoktur büyük ihtimalle. Tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?” diyerek tepki gösterdi.

Netflix ise bu paylaşımı alıntıladı ve “Bu bir Karakomik Filmler 2 duyuru tweet’idir” dedi.

Bu paylaşım Cem Yılmaz’ı bir hayli kızdırdı. Yılmaz, bunun üzerine Netflix’e “Buranın 3. Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni” dedi.



