Cem Yılmaz, ‘Kaçamak’ı tamamladı

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Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Kaçamak filminin Bodrum ve İstanbul'da gerçekleştirilen çekimleri tamamlandı. Karakomik Filmler serisinin ilki olma özelliği taşıyan Kaçamak, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor. Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur'un tatile çıkan 4 arkadaşı canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterine hayat veriyor. Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.

‘2 ARADA’YA BAŞLIYOR

Filmin çekimlerinin tamamlanmasından sonra ekip önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak serinin 2. filmi ‘2 Arada' için hazırlanmaya başladı. Cem Yılmaz'ın yaptığı ‘Karakomik Filmler' serisinin ilki olan ‘Kaçamak', önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan ‘2 Arada' filmi ile birlikte vizyona girecek. Her ikisi de orta metraj olan filmler, sinema da tek biletle, arka arkaya 2 film birden izlenebilecek. Birbirinden bağımsız iki farklı senaryoya sahip olan filmlerde, oyuncular farklı karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.



