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Cem Yılmaz ‘Karakomik Filmler’i Milas’da çekiyor
Cem Yılmaz ‘Karakomik Filmler’i Milas’da çekiyor
Türkiye'nin en başarılı komedyenlerinden Cem Yılmaz, Muğla'nın Milas ilçesi Kuzyaka Mahallesi’nde yeni filmi “Karakomik Filmler” için çekim çalışmalarını sürdürüyor.
Kültür Sanat 3 Eylül 2018 - 19:25

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Milas'ın Kuzyaka Mahallesi'nde yeni filmi “Karakomik Filmler” için çekim çalışmalarını sürdürüyor. Yılmaz, sosyal medya hesabından çekimlerle ilgili birkaç sahne paylaştı.

Karakomik Filmler'den kareler paylaşıldı.

Karakomik Filmler’den kareler paylaşıldı.

Kuzyaka'da çekimlerini yapan Cem Yılmaz'ın, film çekimlerinin sonuna geldiği öğrenildi.

Film Milas'ta çekiliyor.

Film Milas’ta çekiliyor.

Kuzyaka Mahalle Muhtarı Erdal Kök, gerçekleştirilen film çekimlerinin Kuzyaka Mahallesi'ne çok büyük katkıları olduğunu ve mahalle halkını mutlu ettiğini ifade ederek; “Cem Yılmaz, mahallemizde yaklaşık 1 haftadır film çekimlerini gerçekleştiriyor. Kuzyaka Mahallesi'ni tercih etmesi bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Mahalle olarak, Yılmaz'ın çekimlerini gerçekleştirdiği filmi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Cem ve Can Yılmaz kardeşleri set arasında böyle görüntülendi.

Cem ve Can Yılmaz kardeşler set arasında böyle görüntülendi.

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