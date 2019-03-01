Cem Yılmaz Karakomik Filmler’in vizyon tarihini açıkladı
Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yeni yapımı Karakomik Filmler’in 18 Ekim 2019’da vizyona gireceğini açıkladı. NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın yapımcılığını üstlendiği ‘Karakomik Filmler’, 4 filmden oluşuyor. İlk film ‘Kaçamak' ve ‘2 Arada'dan oluşuyor.
‘Kaçamak’ta Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur yer alıyor.
‘2 Arada'da ise Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran rol alıyor.