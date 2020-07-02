Cem Yılmaz, Netflix ile barıştı

Cem Yılmaz, Karakomik Filmler 2'nin tanıtımını yapmayan Netflix'e sosyal medya hesabından yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Netflix'in kapatılmasını istediğine yönelik sözlerinden sonra usta komedyen Netflix'e bir mesaj daha attı ve "Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor" dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, birkaç gün önce Karakomik Filmler 2’nin yayınlandığını sosyal medyadan duyurmayan Netflix’e sosyal medya hesabından mesaj atmış ve “Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle. Tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?” diyerek tepki göstermişti.

Ardından Netflix, Cem Yılmaz’ın bu mesajını paylaşmış ve “Bu bir Karakomik Filmler 2 duyuru tweet'idir” demişti.

Yılmaz’ın tepkisi ise sert olmuştu ve şunu yazmıştı: “Buranın üçüncü dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin.”

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASINDAN SONRA ‘BARIŞTIK’ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz” sözlerinin ardından Cem Yılmaz yeni bir paylaşım yaptı.

Usta komedyen Twitter hesabından “Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor” diye yazdı.