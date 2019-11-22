Cem Yılmaz yeni filminin fragmanını ilk kez paylaştı

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin devamı 'Emanet’ ve 'Deli'nin fragmanını sosyal medya sayfasından ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

Cem Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin ilk filmleri “Kaçamak” ve “2 Arada”yı 18 Ekim'de seyirciyle buluşturmuştu. Ünlü komedyen serinin üçüncü ve dördüncü filmlerini de tamamladı. “Emanet” ve “Deli”, 17 Ocak'ta “2 film birden” konseptiyle vizyona girecek. Yılmaz, sosyal medya sayfasından filmin fragmanını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Cem Yılmaz’ın ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak' ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler, usta komedyenin en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. ‘Karakomik Filmler’, şu ana kadar 697 bin 913 kişi tarafından izlendi.