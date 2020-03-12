Cem Yılmaz’a Corona iptali

Corona virüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik iptal edilirken gösterisi iptal edilen isimler arasına Cem Yılmaz da katıldı. Yaşanan bu gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Yılmaz, “Sevgili arkadaşlar,değerli seyircilerim..Hal böyleyken böyle.Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkça duyuru yapacağım” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın yanısıra Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi, İlker Ayrık, Müjdat Gezen ve Ata Demirer gibi isimlerin etkinliklerine de Corona virüs engeli geldi.