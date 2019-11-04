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Cem Yılmaz’dan afiş çıkışı
Cem Yılmaz’dan afiş çıkışı
Karakomik filmler filmini vizyona koyan Cem Yılmaz Tüyap Kitap Fuarı'nda düzenlediği imza günü ile hayranlarıyla buluştu.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 4 Kasım 2019 - 07:14

Yaptığı sinema filmleri ile aynı isimli kitapları ve karikatür kitabı ile film afişlerini imzalayan Cem Yılmaz son filmi Karakomik filmler filminin afişini imzalayan bir hayranına çıkış yaptı. ‘Bu afişi nereden buldun, yoksa arakladın mı, bu afiş daha bende bile yok’ diyen Cem Yılmaz yine de hayranı için afişi imzaladı.

Hayranlarının uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde 3 saat boyunca imza dağıtan Cem Yılmaz gazetecilere özel yaşamı ile ilgili sordukları sorulara ise yanıt vermedi.

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