Cem Yılmaz’dan baronlara çağrı!

Karakomik Filmler ile izleyicilerin karşısına çıkan Cem Yılmaz, kendisinin satanist bir çeteye üye olduğunu yazan bir sosyal medya kullanıcısına kendi üslubuyla cevap verdi.

Cem Yılmaz, 2 Arada ve Kaçamak’tan oluşan Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıktı. Sinemadaki mısır krizi nedeniyle filmi yıl başında değil de, yıl sonunda vizyona sokan Yılmaz gişede umduğunu bulamadı. Yılmaz’a sosyal medyadan yeni filmleri ile ilgili birçok yorum geldi.

En ilginç yorumlardan birisi ise Cem Yılmaz’ın satanist bir çetenin esiri olduğuna dairdi.

‘BARONLAR ESPRİ VERİN!’

Cem Yılmaz, okuyanları şaşırtan bu yorumu alıntılayarak, esprili bir üslupla cevap verdi:

“Bazen büyük resmi görmek için geriye açılırsın ve bir bakmışsın resimden çıkmışsın. İşte büyük resmi gören bir tatlişko. Satanist çete! Bu ay param yatmadı, neler oluyor? Son bir ay içinde bağlı olmadığım örgüt, çete, dış mihrak bırakmadılar :) Küçük adamın büyük resmi görme merakı bu çağın en faydasız hastalığı bence :) Mihrakım diyerek sana yüz vurdum, gönlünün dalında bir yuva kurdum. Baronlar espri verin! :)”