Cem Yılmaz’dan boykot çağrılarına flaş cevap

Deli ve Emanet'ten oluşan Karakomik Filmler 2'yi izleyicilerle buluşturan usta sinemacı Cem Yılmaz, sosyal medyada trollerin saldırısına uğradı. Bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesinde yer alan Cem Yılmaz ile ilgili boykot kampanyası başlatan trollere, sinemaseverlerden tepki geldi. Trollere cevap veren sinemaseverler Cem Yılmaz'ın çok önemli bir sinemacı olduğunu belirterek boykot kampanyasını boşa çıkardı.

BENDEN SANA EKMEK ÇIKMAZ ÜST AKIL

Cem Yılmaz da bir süre sonra Twitter'dan yazdığı bir mesajla yaşananlara ironik bir tepki gösterdi. Yılmaz'ın attığı tweet şöyleydi: “İnsanları birbirine düşman etmeye çalışan üst akıla sesleniyorum. Senin canın sağ olsun üst akıl. Benden sana ekmek çıkmayacağını artık anlasan ne güzel olur.”