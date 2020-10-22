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Cem Yılmaz’dan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür
Cem Yılmaz’dan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür
Komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık emekçileri için yaptığı çağrıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi. İmamoğlu, "Harbiye hizmetinizde" dedi. Cem Yılmaz ise İmamoğlu'na teşekkür ederek yanıt verdi.
Kültür Sanat 22 Ekim 2020 - 14:53

Salgın döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklayan komedyen Cem Yılmaz’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeşil ışık gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz” demişti.

“ANKARA İLE GÖRÜŞÜP…”

Cem Yılmaz da İmamoğlu’na karşılık olarak şunları yazdı: “Sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, birlestirici tavıra ortak olmaktan çok mutluyum. Ankara ile görüşüp hızla organize oluruz. Diğer şehirlemizle ilgili de sağlıkçılarımız “bize gelmezler” demesin. Elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Sağ olun.”

Cem Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

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Son güncelleme: 15:05 - 22.10.2020
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