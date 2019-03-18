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Cem Yılmaz’dan karaborsa uyarısı
Cem Yılmaz’dan karaborsa uyarısı
Cem Yılmaz, dün gece de Twitter'dan kendisine gelen yorumları cevapladı. Usta komedyen, karaborsa biletle ilgili, "Gösteri 2 sene devam edecek fahiş fiyatlı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim" dedi.
Kültür Sanat 18 Mart 2019 - 11:50

Cem Yılmaz, sık sık olduğu gibi yine Twitter hesabından kendisine gelen yorumları cevapladı. Karaborsa biletlerle ilgili bir açıklama daha yapan Yılmaz, “Gösteri için karaborsa, yüksek rakamlı bilet almayın, sormayın ki satan olmasın, gerek yok, anlamlı değil. Bu mecradan aynı duyuruyu bir kaç kere yaptım. Evet bilet yok, evet yer yok, ne güzel. Ama gösteri 2 sene devam edecek. Fahiş fiyatlı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim” dedi.

Usta komedyenin takipçileriyle girdiği diyalogların bazıları şöyleydi:


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