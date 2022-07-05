Cem Yılmaz’dan Netflix ile yeni anlaşma

“Erşan Kuneri”, Netflix’in Türkiye'de en çok izlenen yerli içeriği olurken, Cem Yılmaz Netflix ile yeni bir anlaşma imzaladı.

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Cem Yılmaz ve Netflix, içinde birden fazla formatı kapsayan bir anlaşma yaptı.

Cem Yılmaz, Netflix ortaklığında içerisinde dizi, film ve stand-up projelerinin yer aldığı toplamda 6 projeye imza atacak.

Buna göre, Erşan Kuneri'nin 2. sezonu dahil olmak üzere toplamda 2 dizi, 2 film ve 2 stand-up projesine imza atıldı. Anlaşma dahilindeki ilk film olan “Do Not Disturb”un çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

Konuyla ilgili Cem Yılmaz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: