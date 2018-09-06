Cem Yılmaz’dan Orhan Kural isyanı: “Ben bu işten bıktım usandım”

Cem Yılmaz, kendisine dava açan Prof. Dr. Orhan Kural'la ilgili isyan ederek, "Ben bu işten bıktım usandım" dedi.

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CAN ÖZÇELİK – İSTANBUL

Sigaraya yönelik açtığı savaşla gündeme gelen, son dönemde de insanları dolandıran Çiftlikbank’ın açılışında görülen Prof. Dr. Orhan Kural, “Sözlü tacize uğradım” iddiasıyla Cem Yılmaz’a 10 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Davanın nedeni ise Kural’ın İngiltere’de gösteriye çıkmaya hazırlanan Yılmaz’la ilgili attığı “İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı. Bravo. Yıllardır anlatmaya çalışıyorum” açıklama yapması ve Yılmaz’ın da “Orhan Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum” cevabını vermesiydi.

“NE YAPACAĞIM BİLEMİYORUM!”

Yılmaz, Kural’la ilgili isyanını attığı tweet’le gösterdi. “Sevgili arkadaşlar ben bu işten bıktım usandım” diyen Yılmaz, “Sürekli bu garip iddialarla hakkımda dava açıyor demeç veriyor ve hiçbir anlamlı bir şey söylemiyor ancak sürekli haber ediliyor. 10 kusür senedir sürekli bir taciz var ne yapacağım bilemiyorum! Bariz bi tuhaflık artık bu yahu” yazdı.