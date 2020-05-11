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Cem Yılmaz’ın ağabeyine yaptığı şaka izleyenleri kahkahaya boğdu
Cem Yılmaz’ın ağabeyine yaptığı şaka izleyenleri kahkahaya boğdu
Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filminde ağabeyi Can Yılmaz'a yaptığı şaka yıllar sonra sosyal medyada yayınlandı ve izleyenleri gülümsetti.
Kültür Sanat 11 Mayıs 2020 - 12:16

Cem Yılmaz’ın 2006 tarihinde vizyona giren Hokkabaz filminin çekim sürecinde eğlenceli anlar yaşandı. Filmde Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz da yer alıyordu.

Cem Yılmaz, bir sahnede ağabeyine yaptığı şaka ile tüm set ekibini kahkahaya boğdu. Bu anlar yıllar sonra Twitter’dan paylaşıldı.

‘GÜZEL GÜNLERDİ BE!’

Bir doktoru canlandıran Can Yılmaz, kendisine şaka yapan kardeşine elindeki kağıtları vurarak tepki gösterdi, sonra da kahkahalara boğuldu.

Can Yılmaz, yıllar sonra paylaşılan o anlar ile ilgili, “Güzel günlerdi be” yorumunu yaptı.

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