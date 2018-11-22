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Cem Yılmaz’ın çekimleri süren son filmi Emanet’te Çağlar Çorumlu da yer alıyor
Cem Yılmaz’ın çekimleri süren son filmi Emanet’te Çağlar Çorumlu da yer alıyor
Cem Yılmaz'ın çekimlerine başladığı Karakomik Filmler serisinin üçüncüsü olan Emanet'in kadrosu şekilleniyor.
Kültür Sanat 22 Kasım 2018 - 13:54

Karakomik Filmler’in üçüncüsü olan Emanet’in kadrosuna Çağlar Çorumlu’nun da katıldığını duyurdu. Instagram hesabından Çorumlu ile sette çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Yılmaz, karakterlerin isminin de Ayhan ve Birol olduğunu yazdı.

Karakomik Filmler 2’de yer alan Emanet’te Özge Özpirinççi, Celil Nalçakan, Tülin Özen, Saba Tümer, Tansu Biçer, Necip Memilli, Emin Gürsoy, Uğur Serhan gibi isimler yer alıyor.

cem-yilmaz-caglar-corumluKARAKOMİK FİLMLER OCAK’TA GELİYOR

Cem Yılmaz’ın çekimlerini tamamladığı 2 Arada ve Kaçamak, Ocak 2019’da izleyicilerle buluşacak.

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