Cem Yılmaz’ın yeni disizi Erşan Kuneri’de Çağlar Çorumlu rüzgarı
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 'Erşan Kuneri' dizisi Netflix'te seyirciyle buluştu. Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı 'Nazlı' karakteri sosyal medyada gündem oldu.
Cem Yılmaz’ın yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’ 8 bölümlük ilk sezonuyla Netflix’te izleyiciyle buluştu.
Dizi, erotik sinemanın ünlü yapımcısı ‘Erşan Kuneri’nin 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra ekip arkadaşlarıyla yaşadığı maceraları konu alıyor.
Dizide Cem Yılmaz’ın yanı sıra Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya da rol alıyor.
Dizide en ses getiren karakter ise Çağlar Çorumlu’nun ‘Kooperatif Kemal’ isimli üçüncü bölümde oynadığı ‘Nazlı’ karakteri oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Çağlar Çorumlu’ya övgü yağdırdı.
İşte o yorumlar:
* Dayanamadım ‘Erşan Kuneri’ dizisinin ‘Kooperatif Kemal’ bölümünü Çağlar Çorumlu’nun oynadığı ‘Nazlı’ karakterini izlemek için yeniden açtım. İyi ki varsın Çağlar Çorumlu.
* Çağlar Çorumlu ‘Nazlı rolünde muhteşem oynamış…
* Çağlar Çorumlu müthiş birisin ya müthiş.
* Çağlar Çorumlu bu bölümde sizi gülmekten öldürebilir dikkatli olun…
* Gerçekten güldüğüm tek bölümdü. O da Çağlar Çorumlu sayesinde.
* Çağlar Çorumlu döktürmüş.