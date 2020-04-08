Cemal Hünal ve Onur Şenay sosyal medyadan canlı yayınla tiyatro sahneleyecekler

Cemal Hünal ile Onur Şenay üç sezon kapalı gişe oynadıkları 'Patron' adlı tiyatro oyununu Cuma, Cumartesi ve Pazar gecesi üç bölüm halinde Kats Sahne’nin İnstagram hesabından canlı olarak oynayacaklar. Corona virüsü nedeniyle 'Evde Kal'a destek veren oyuncular, oyunun adını da güncelleyerek 'Patron Covid 19 Güncel' koydu...

Oyuncu Cemal Hünal ve Onur Şenay evde yaşama destek olmak için KATS Sahne'de son üç sezondur kapalı gişe oynayan ‘PATRON’u sosyal medyada canlı oynamaya hazırlanıyor. Cemal Hünal ve Onur Şenay büyük beğeni ile izlenen oyunlarını güncellediler ve bir kereliğine ‘Patron Covid 19 Güncel’ olarak Instagram'dan canlı oynayacaklar.



Hünal ve Şenay, 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar gecesi saat 21.00’da Kats Sahne’nin resmi Instagram hesabından seyirci ile buluşacak. İlk kez sosyal medyadan canlı olarak tiyatro oyununu kendi evlerinden canlı yayınla sahnelemeye hazırlanan ikili “Bu zor günlerde evde kalanlara tiyatro ile biraz moral ve farklı bir ortam sunmayı hedefledik. Oyunu tiyatro sahnesinde gibi canlı oynayacağız herkesi evde tiyatroya bekliyoruz” dediler.

