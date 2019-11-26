Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği’nin yönetim kurulu belli

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği, yeni yönetim kurulunu seçmek için bir araya geldi.

11. Olağan Genel Kurul’da başkanlığa yeniden şair Seyyit Nezir seçildi. Cemal Süreya’nın geçtiğimiz Ekim hayatında vefat eden eşi Zühal Tekkanat'tan boşalan başkan yardımcılığı görevine Aydan Ay üstlendi. Saymanlığı Damar Orhan Özgül aldı.

Yazmanlık görevini Nisa Leyla'nın yüklendiği Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği’nin basın ve halkla ilişkiler sorumluluğunu ise Ali Kandaz ve Olcay Bağır yürütecek.

Genel Kurul'da konuşan Nezir, “Derneğin atılımlarını yönetimde gençleşerek sürdüreceğini” belirterek, şöyle dedi: “Genel Kurul'un verdiği güç ve cesaretle yolumuza devam edeceğiz. 7 kişilik merkez yönetiminin 7 kişilik ikinci ve deneyimli bir kadroyla ülke çapında etkili bir kültür sanat rüzgârı estirmekle kalmayıp evrensel açılımlara yöneleceğini.”