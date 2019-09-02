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Çember nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çember mi, çenber mi?
Çember nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çember mi, çenber mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘çember’dir. Çember mi, çenber mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 2 Eylül 2019 - 07:32

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çember'dir.

ÇEMBER NE DEMEK:

1- Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.

2- Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.

3- Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.

4- Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.

5- Yazma, yemeni, başörtüsü.

6- Aşılması, çözümü güç durum.

7- Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.

ÇEMBER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “çember mi, çenber mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çember şeklinde olmalıdır.

çenber (Yanlış kullanım)
çember (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çocukluğumun en güzel eğlencelerinden biriydi çember çevirmek.”

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