Çember nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çember mi, çenber mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çember'dir.
ÇEMBER NE DEMEK:
1- Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
2- Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
3- Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
4- Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
5- Yazma, yemeni, başörtüsü.
6- Aşılması, çözümü güç durum.
7- Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
ÇEMBER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “çember mi, çenber mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çember şeklinde olmalıdır.
çenber (Yanlış kullanım)
çember (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çocukluğumun en güzel eğlencelerinden biriydi çember çevirmek.”