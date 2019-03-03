Cengiz Kurtoğlu’ndan rock ve caz açıklaması

Arabesk ve fantezi müziğin önemli ismi Cengiz Kurtoğlu, "Bu yaştan sonra karar verdim, rock ve caz da okuyacağım" dedi.

İstanbul’da özel bir mekanda dinleyicileriyle buluşan Cengiz Kurtoğlu, ‘Duvardaki Resim’, ‘Yorgun Yıllarım’, ‘Duyanlara Duymayanlara’, ‘Gelin Olmuş Gidiyorsun’ gibi klasikleşen şarkılarını seslendirdi.

‘BİRLİKTE YAŞLANDIK’

Konser sırasında sık sık kendisini dinlemeye gelenlerle de sohbet eden Kurtoğlu, “Birazdan tam damar şarkılara gireceğiz hazır olun. Bunca zaman benden, ‘Gelin Olmuş’ ‘Duvardaki Resim’ gibi şarkıları defalarca dinlediniz. Hep okuttunuz bana bunları en sonunda birlikte yaşlandık hayırlısıyla. Bu gidişle bu yaştan sonra karar verdim, rock ve caz da okuyacağım” açıklamasında bulundu.