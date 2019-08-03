Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Hayatını Kadıköy Moda’da sürdüren ve bir süredir sağlık sorunları bulunan eski Yeşilçam aktörlerinden 69 yaşındaki Cengiz Sezici, bu sabah hayatını kaybetti. Yeşilçam tarihine damga vurmuş pek çok kült filmde de yer alan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici son olarak Star TV’de yayınlanan Söz dizisinde rol almıştı. Sezici’nin bağlı bulunduğu ajansın sahibi Tümay Özokur, sanatçısının kaybıyla ilgili olarak ” Nefes darlığı sorunu vardı. Dün gece hastaneye gitmiş ama bu sabah kaybettik” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ADANA’DAN TAZİYE MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk tiyatrosunun ve sinemasının acı kaybı. Cengiz Sezici’yi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi ile tiyatrocu ve sanatçı dostları da Sezici’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Adana’da dünyaya gelen ve 1971 yılında tiyatroya başlayan Cengiz Sezici, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Kış Çiçeği” filmlerinin yanı sıra “Ayşecik” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi dizilerde rol almıştı.