Cenk Eren sözünü tuttu

Şarkıcı Cenk Eren, Yenidoğanlar köyünde seçimi kaybetmesinin ardından 24 Mart’ta yaptırdığı çocuk parkını yıkan 20 yıllık muhtar Mehmet Akyol’a sosyal medyadan tepki göstermişti. Işın Karaca’nın da destek verdiği Cenk Eren, parkı kendisinin yaptıracağını söylemişti. Cenk Eren’in açıklamasından kısa bir süre önce ilçeye bağlı Gümeli Belde Belediyesi ise parkı tekrar yaptı. Cenk Eren verdiği sözü tutmak için köy muhtarı Rıdvan Onay ile bağlantıya geçip, köyün başka bir yerine çocuklar için park yapmak isteğini iletti. Muhtar Rıdvan Onay, geçen yıl şehit olan köylüleri Jandarma Onbaşı Recep Turan’ın anısına bir park yapabileceklerini söyledi. Bunun üzerine muhtarlık önündeki alana Cenk Eren’in gönderdiği oyun malzemeleriyle çocuk parkı yapıldı. Parkın adı da, ‘Şehit Recep Turan Çocuk Parkı’ konuldu.

ÇOCUKLAR PARKI ÇOK SEVDİ

Muhtar Rıdvan Onay, çocukların parkı çok sevdiğini söyleyerek, “Cenk Bey bizle başından beri ilgilendi. Parkın yapıldığını, iyi niyetinden dolayı teşekkür ettik. Ancak kendisi yine de başka bir yere park yapabileceğini söyledi. Biz, Şehit Recep Turan anısına bir meydan yapmıştık. Oraya park yapılabileceğini söyledik. O da uygun gördü ve parkımız yapıldı. Cenk Bey’i bir gün köyümüze misafir etmek isteriz” dedi.

DHA