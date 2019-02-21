CEO’lar, TOÇEV çocukları için sahnede

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunan TOÇEV’e destek için harekete geçti. Geliri TOÇEV’e bağışlanacak olan etkinlikte CEO’ların yanı sıra Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay gibi isimler de sahne alacak.

Ülkemizin değerli şirketlerinin CEO'ları ile üst düzey yöneticilerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, kuruluşunun üzerinden geçen 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine destek olan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) yararına büyük bir etkinlik düzenliyor. 28 Şubat’ta İş Sanat'ta sahne alacak olan C-Majör İşten Sesler Korosu'nun yanı sıra birçok değerli sanatçının da konser vereceği, etkinliğin geliri TOÇEV'e bırakılacak.

Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır tarafından 2016 yılında kurulmuş olan C-Majör İşten Sesler Korosu, şarkı söylemeyi seven birçok üst düzey yöneticiden oluşuyor. Koroda iş insanlarının yanı sıra mizahçı ve yönetmen Gani Müjde, yazar Ahmet Ümit, tiyatrocu Behzat Uygur gibi sanat dünyasının önemli isimler de yer alıyor. Konser çalışmalarını Şef Özlem Abacı eşliğinde yapan C-Majör İşten Sesler Korosu, sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği TOÇEV yararına etkinlikle altıncı konserine imza atmış olacak.

Konser, 20.30’da başlayacak.