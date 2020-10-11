Cep telefonu değil bize toprak lazım!

Tarık Tarcan, 1980'li yıllarda önce podyumda, sonra da beyaz perdede fırtına gibi esen bir isimdi. 23 yaşındayken bir gazetede gözüne çarpan ilan, hayatını değiştirdi. Bugün Marmaris'in 2 bin nüfuslu Bozburun köyünde yaşayan Tarcan, sonrasını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

“1981 yılında Vakko firması gazetelere amatör mankenler aradığını belirten bir ilan verdi. Eleme sonucu Vakko'nun yeni mankeni oldum. Kısa sürede 100 reklam filmi çektik. Bir süre Fransız ve İspanyol sevgililerimle Paris ve Madrit'te yaşadım. Hiç evlenmedim. Mankenlik ve sinema hayatımı 32 yaşında bitirdim. Kimseye muhtaç olmayacak miktarda para kazandım. Parayı da göze batmayı da sevmem, basit yaşarım. Sanat dünyasında birden her şeyi bırakamazsınız, bundan sonra da karakter jön, ede, ağabey, amca rolleri oynarım, ama şarlatanlık yapmam. Zaten bendensin, benden değilsin diye ve iktidarın kara listesinde olduğum için yandaş kanallardan bana teklif gelmez.

Sinema ve podyuma veda ettikten sonra Antalya Kaleçi'ne yerleştim. Kışın Antalya'da, yazın Bozburun'da yaşıyorum. Ceviz, badem, avokado dahil bir çok ürün yetiştiriyorum. Hergün 5 kilometre yürürüm. 8 metrelik ahşap teknemle, koyları dolaşırım. Bozburun'un da muhtarı gibiyim, halkla içiçeyim. Pandemiden sonra bir kez daha gördüm ki insanlar için önemli olan toprak… Cep telefonu olmasın, yaşarız. Ama toprak olmadan yaşayamayız. İleride şehirler değil, köyler ayakta kalacak. Corona virüsünün de abartıldığını, bir sosyal deney olduğunu düşünüyorum. Dünyada nüfus çok arttı. Sular azalıyor, toprak azalıyor. İngiliz Başbakanı Johnson ile Tom Hanks ve Fatih Terim gibi ünlülerin de bu virüsü kaptıkları konusunda tereddütlerim var. Ahmet efendi virüse yakalansa kimse ilgilenmez ama onlar yakalandı denirse herkes dikkat kesilir.

Müjde Ar bana yardımcı oldu

“O dönemde Müjde Ar ile birlikte çok ses getiren Fahriye Abla filminde başrol oynadım. Yönetmen Yavuz Turgul'du. Sevişme sahneleri vardı. Sektörde yeniydim ve sahneler sırasında gergindim. Müjde Ar yumuşattı. Sevişme sahnesi ‘Perili ev' olarak tanımlanan bir çiftlik evinde, diğer sahneler de İstanbul Salacak'ta çekildi. Filmden hemen sonra Eğirdir Dağ Komando Okulu'na askere gittim, tanıtım kokteyline bile katılamadım. Terhis sonrası Müjde Ar ile 3 film daha yaptık.”

Hülya Avşar'la gişe rekorunu altüst etti

Tarık Tarcan, Hülya Avşar ile de önemli bir gişe başarısı elde eden ‘'Aşk Hikayesi'' adlı filmde rol aldı. Yeşilçam'ın değişmez konuları arasında yer alan ve 1986 yılında Orhan Elmas'ın yönetmenliğini yaptığı filmde, ‘'Zengin bir genç ile fakir bir kızın yaşadığı aşk ve ailenin bu birlikteliğe karşı çıkması'' ana tema oldu. Film yerli “Love Story'' olarak da anıldı.

Tarık Tarcan'ın 28, Hülya Avşar'ında henüz 23 yaşındayken çevirdiği film, aradan geçen uzun yıllara rağmen, çeşitli kanallarda ekrana gelmeye de devam ediyor. Serpil Çakmaklı, Sevtap Parman, Ahu Tuğba, Aydan Şener gibi isimlerle de başrolde yer alan Tarık Tarcan, kısa sürede şöhreti yakaladı ve 60 kadar film ve dizide rol aldıktan sonra, bu ışıltılı hayattan sıkılıp, küçük bir balıkçı kasabasına yerleşti. Şimdi o kasabada arkadaşlarıyla birlikte yeni hayatını yaşıyor.