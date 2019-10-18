Ceren Gündoğdu’dan çarpıcı bir ayrılık şarkısı

Alternatif pop tarzının yükselen seslerinden Ceren Gündoğdu, yeni şarkısı “Kayıp”la yazdığı şarkılarla melankolik, romantik ve samimi bir müzik dili yaratmanın peşinde olduğunu dinleyenlere bir kez daha hissettirecek. Dream pop tuşluları ile 90'lar hüznünü buluşturan şarkı, Ceren'in şarkılarında hâkim olan hikâye anlatıcılığının da altını bir kez daha çiziyor.

“İnsan bazen kaybettiği şeylere o kadar çok takılır ki yaşamayı unutur. Bu şarkı yaşamayı tekrar hatırlamak isteyenlerin şarkısı olsun istedim” diyen Gündoğdu, büyük bir hüznü anlattığı şarkısında dinleyiciye ayrıntılarla dolu çarpıcı bir hikâye sunuyor.

Söz ve bestesi Ceren Gündoğdu'ya, düzenlemeleri Arel Koray Nalbant'a ait olan şarkının video klibinin yönetmenliğini Onur Işık Cantürk üstlendi. Klibin çekimleri Bolu'da yeşil rengin hâkim olduğu Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.