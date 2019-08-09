Ceren Gündoğdu’dan enerji dolu bir aşk şarkısı

Alternatif müziğin romantik sesi Ceren Gündoğdu, mayıs ayında yayımladığı “Ben Hep Seni Sevdim” parçasıyla YouTube üzerinde bir milyon izlenme barajını geçmeyi başardı. Son olarak Sağım Solum Aşk’ı müzikseverlerle buluşturan Ceren Gündoğdu “Bu şarkı güzel şeylerin ansızın kapıyı çalabileceğine dair olan inancını tazelemek isteyenlerin şarkısı! Bu şarkı güzel hissedenlerin etrafına da güzel hissettireceğini farkında olanların şarkısı!” dedi.

Söz ve bestesi Ceren Gündoğdu'ya, düzenlemeleri Arel Koray Nalbant'a ait olan şarkının video klibinin senaryosu da Ceren'e ait. Bir müzikal filmini andıran bu renkli video klipte bolca dans sahnesi bulunuyor ve klipte sanatçıya, müzikal oyuncusu arkadaşları eşlik ediyor. Klibin yönetmenliğini Onur Cabi üstlendi.