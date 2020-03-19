Ceren Gündoğdu’dan ilk albüm: Kapalı Gözlerle

Ceren Gündoğdu’nun, söz ve müzikleri kendisine ait 7 yeni şarkısından oluşan ilk stüdyo albümü “Kapalı Gözlerle” yarından itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

Yazdığı aşk şarkılarıyla dikkat çeken, hislerini keşfetmekten ve ifade etmekten korkmayan cesur kadınlara alan açmaya çalıştığını söyleyen Ceren Gündoğdu, yalın ve samimi hikayeleri güçlü melodilerle birleştirdiği bir albümle dinleyenleri kendi iç dünyasına doğru bir yolculuğa davet ediyor.

Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak albümün prodüktörlüğünü Cihan Mürtezaoğlu ve Arel Koray Nalbant üstlenirken, kayıtları Babajim İstanbul ve Pür Recording stüdyolarında tamamlanan şarkılarda piyano koltuğunda Ceren Gündoğdu'yu görüyoruz.



İLK KLİP ‘DEĞİLSİN TANRI’YA GELDİ

Albümün ilk klip şarkısı Değilsin Tanrı'nın düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu'ya ait. Değilsin Tanrı, romantik ve melankolik atmosferiyle başarılı bir synth pop örneği olarak dinleyicinin beğenisine sunuluyor. Albümdeki diğer şarkılar gibi ‘Değilsin Tanrı' da bir kadının duygusal gel gitlerini son derece içten ve sade bir dille ifade ediyor. Şarkının hikayesini ve ruhunu yansıtan video klip ise Can Özen yönetmenliğinde çekildi.

Akustik piyano baladlarından geleneksel Türk enstrümanlarının kullanıldığı şarkılara kadar uzanan zengin müzikal altyapısı ile de dikkat çeken Kapalı Gözlerle, kalplere kolayca ulaşabilecek bir samimiyete sahip.