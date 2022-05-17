Çeşitlilik rüzgarları esiyor… Doctor Who’ya şimdi de trans yardımcı geliyor

BBC yapımı bilimkurgu dizisi "Doctor Who"da, yeni doktoru oynayacak aktörün siyah olduğu açıklanmıştı. Bu yenilikçi kararın ardından doktorun yardımcısını da trans bir aktrisin canlandıracağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyayı etkisi altına alan çeşitlilik rüzgarları dizi sektöründe de esmeye devam ediyor. 1963 yılından beri yayınlanan popüler bilimkurgu dizisi Doctor Who’nun yeni sezonunda siyah bir doktor ve yanında da transseksüel bir yardımcı olacağı açıklandı.

Daily Mail’in haberine göre, zamanda yolculuk yapan ve Zaman Lordu olan bir karakterin başrolde yer aldığı dizide yeni doktoru, Ruanda asıllı İskoç oyuncu Ncuti Gatwa oynayacak. Yardımcısı Rose karakterini ise 18 yaşındaki İngiliz oyuncu Yasmin Finney canlandıracak.

Yasmin Finney, Netflix’te yayınlanan Heartstopper dizisinde canlandırdığı trans karakter Elle Argent rolüyle tanınıyor.

“MUTLAK BİR SEVİNÇ”

Uzun zamandır devam eden dizide başrolde ve yardımcı rollerde zaman zaman değişiklikler yapılıyor. Gatwa, rolü, 2017'den bu yana 13. ve ilk kadın doktoru oynayan İngiliz oyuncu Jodie Whittaker'dan devralacak.

Dizinin yazarı ve yürütücü yapımcısı Russess T. Davies, 60. yıldönümü yaklaşan dizide trans bir aktrisin de yer almasının “mutlak bir sevinç” olduğunu söyledi.

Yeni rolüyle ilgili konuşan Finney ise, “Birisi sekiz yaşındaki Yasmin’e bir gün bu ikonik gösterinin bir parçası olacağını söyleseydi, ona asla ama asla inanmazdım.”

“Bu dizi pek çok insanın kalbinde bir yere sahip, bu yüzden efsanenin kendisi olan Russell tarafından trans bir aktrise yer verilmesi sadece bu yılı değil, tüm hayatımı değiştirdi.”

“Bu yolculuğa başlamak ve hepinizin Rose’un nasıl çiçek açtığını görmeniz için sabırsızlanıyorum” dedi.

Dizinin eski oyuncuları ara ara gelip dizide tekrar konuk oyunculuk yapıyorlar. Ama önceden Rose karakterini canlandıran Billie Piper’ın diziye dönüp dönmeyeceğine dair bir ipucu ise henüz yok.

İlginizi Çekebilir İlk siyah Doctor Who karakteri duyuruldu

İlginizi Çekebilir Prens Harry'nin eski sevgilisi gizlice evlendi mi?