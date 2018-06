Çeşme’de Bedük heyecanı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Avrupa’nın en iyi seslerinin yarıştığı MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil eden ve elektronik dans müziğinin Türkiye'deki en başarılı sanatçılarından biri olarak gösterilen Bedük, 21 Haziran Perşembe, 15:00'te, Kafe Pi Beach Club'ta olacak.

Aynı gün saat 23:00’te ise Synchronized, What You Want Rockstar Remix’i gibi çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan İlkay Sencan, sahneye çıkacak.

22 Haziran Cuma günü saat 23:00’te ise Fire, La Onda gibi parçalarıyla tanınan Romanyalı şarkıcı ve yapımcı Mike Diamondz sahneye çıkacak.