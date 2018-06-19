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Çeşme’de Bedük heyecanı
Çeşme’de Bedük heyecanı
Bedük, önümüzdeki perşembe günü 'Kafe Pi Beach Club'ın organizasyonuyla, Çeşme Aya Yorgi’de sahne alacak.
Kültür Sanat 19 Haziran 2018 - 09:09

Avrupa’nın en iyi seslerinin yarıştığı MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil eden ve elektronik dans müziğinin Türkiye'deki en başarılı sanatçılarından biri olarak gösterilen Bedük, 21 Haziran Perşembe, 15:00'te, Kafe Pi Beach Club'ta olacak.

Aynı gün saat 23:00’te ise Synchronized, What You Want Rockstar Remix’i gibi çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan İlkay Sencan, sahneye çıkacak.

22 Haziran Cuma günü saat 23:00’te ise Fire, La Onda gibi parçalarıyla tanınan Romanyalı şarkıcı ve yapımcı Mike Diamondz sahneye çıkacak.

Son güncelleme: 11:13 - 19.06.2018
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