Ceviz Ağacı’nın oyuncularından kadın cinayetlerine karşı anlamlı eylem

Senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı ilk Türk-İran ortak yapımı olan Ceviz Ağacı, 39. İstanbul Film Festivali kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi terasında kurulan açık hava sinemasında gösterildi.

Kadın cinayetlerine ve toplumsal meselelere vurgu yapan Ceviz Ağacı'nın festival gösteriminin yine bir kadın cinayetinin işlendiği güne denk gelmiş olması, filmi izlemeye gelenlerin ve oyuncuların yoğun duygular yaşanmasına sebep oldu. Pınar Gültekin cinayetine karşı tepkilerini ortaya koyan filmi ekibi, “Kadına Şiddete Hayır!” yazılı maske takarak işlenen cinayetlere karşı bir eylemde bulundu.

Yapım aşamasında Türkiye'nin en iyi teknik ekiplerinin, post-prodüksiyon aşamasında da İranlı sanatçıların görev aldığı filmin, görüntü yönetmenliğini üstlenen Vedat Özdemir seyircilerden büyük beğeni topladı.

‘SES ÇIKARMAMANIN BEDELİ OLMALI’

Toplumsal olaylara ve haksızlıklara karşı insanların bireysel olarak ses çıkarmamasının, Ceviz Ağacı'nın en temel meselelerinden biri olduğuna vurgu yapan yönetmen Faysal Soysal, “Kadın cinayetleri, darbeler ve sokakta yaşadığımız bir olay karşısında bile sesimizi çıkarmayışımızın bir bedeli olması gerekir. Biz insan teki olarak bize verilen nefesi; diğer insanlar ve diğer canlılar adına doğru şekilde ve iyi niyetle kullanmakla mesulüz” dedi.

‘HAYATİ KARAKTERİ TÜM ERKEKLERE ÖRNEK OLMALI’

Filmde Yaprak karakterini canlandıran Sezin Akbaşoğulları da şöyle dedi:

“Günümüzde Yaprak gibi kendinden emin, güçlü ve yaşadığı hayattı değiştirmek isteyen kadınlar şiddete ve cinayete maruz kalıyor. Keşke hepimizde Hayati gibi bir vicdan olabilse. İşlemediği ama tanık olduğu bir suç vicdani olarak onu çok rahatsız ediyor. Erkeklik gururu incinen Hayati karısını öldürmedi ama aklından geçirdiği için bile bir kadının ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Hayati karakteri tüm erkeklere örnek olmalı, işlemediği bir suçun vebalini bile alabiliyorsa insan üzerine, bu bile insanı eğitebilecek bir şey.”

Filmin ana karakteri Hayati'yi oynayan Serdar Orçin de “Filmimizin festival gösteriminin bugüne denk gelmesi hem çok can sıkıcı ama maalesef ki yaşadığımız toplumun bir gerçeği. Gerçek hayatta yaşadığımız şey de bu; cinayeti biz işlememiş olabiliriz ama ne yazık ki her birimizin sorumluluğu var” dedi.