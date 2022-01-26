Çevrimiçi Matematik Tarihi sergisi, meraklılarına ilham veriyor

New York'taki Ulusal Matematik Müzesi ile matematik ve teknoloji odaklı şirket olan Wolfram Research, çevrimiçi bir sergi açarak, matematik meraklılarını tarihsel bir yolculuğa götürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reha BAŞOĞUL

İngilizce olarak hazırlanan çevrimiçi sergi 9 ayrı galeriyle sunuluyor: Sayma, aritmetik, cebir, geometri, pisagor teoremi,pi, çokgenler, asal sayılar ve matematik eğitimi. Sergide bunun dışında çocuklar için de matematiksel becerilerini arttırabilecekleri eğitsel faaliyetlere yer veriliyor.

Sergide öne çıkan eserlere bakıldığında, Sümerlilerin M.Ö. 2 bin 600 civarında ürettiği kil tabletteki “dünyanın bilinen en eski matematik tablosu” bulunurken, Pisagor Teoremi’nin aslında kendisinden bin yıl önce, M.Ö. 2000 yılında Mezopotamya topraklarında ele alındığına dair tablet de dikkat çekiyor.

Abaküs’ün öncüsü olarak kabul edilen M.Ö.’ye dayanan Salamis tableti, ilk sıfır kullanımı olarak referans verilen ve M.S. 300’e giden en erken belge özelliğiyle Bakhshali El Yazması, sergiyi gezenlerce incelenebiliyor.

Matematiğin meşhur sembollerinden Pi’ye ilişkin tabletlerde ise M.Ö 1900-1600 yıllarına tarihlenen antik Elam şehri Susa’da ortaya çıkarılan 26 matematik tabletin içindeki iki tablette Babillerin altıgen yaklaşımı üzerinden Pi’ye yaklaşan değeri kullanımı dikkat çekerken,

Babillilerin cebir konusunda ve basit, doğrusal, ikinci dereceden denklem çözme konusundaki 23 cebir problem metni de çözümlenmiş bir şekilde sergiyi izleyenlere sunuluyor.

Sergiye merak duyanlar, https://history-of-mathematics.org/ adresinden ulaşılabilir.